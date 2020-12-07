FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, F Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.





Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem vazifesini üstleneceği müsabakada VAR hakemleri olarak Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yer alacak.









HALİL UMUT MELER MANCHESTER CİTY MAÇINDA GÖREVLENDİRİLDİ

Bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Manchester City - Marsilya maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak. AVAR hakemi olarak ise Denizlispor - Fenerbahçe maçının tartışmalı hakemi Ali Palabıyık görev yapacak.

Meler, son olarak Süper Lig'de bu hafta oynanan Antalyaspor - Ankaragücü maçını yönetmişti.







