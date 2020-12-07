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    • 07.12.2020 13:52
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    SON DAKİKA: UEFA'dan ve 'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

    Son dakika haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde Lazio - Club Brugge maçını yönetecek. Bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Manchester City - Marsilya maçında ise düdük çalacak.

    AA
    Dev maç Halil Umut Meler'in

    FIFA kokartlı Türk hakem , UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirildi.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, F Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

    Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    'in dördüncü hakem vazifesini üstleneceği müsabakada VAR hakemleri olarak Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yer alacak.




    HALİL UMUT MELER MANCHESTER CİTY MAÇINDA GÖREVLENDİRİLDİ
    Bir başka FIFA kokartlı hakemimiz Manchester City - Marsilya maçında ise düdük çalacak. AVAR hakemi olarak ise Denizlispor - Fenerbahçe maçının tartışmalı hakemi Ali Palabıyık görev yapacak.

    Meler, son olarak Süper Lig'de bu hafta oynanan Antalyaspor - Ankaragücü maçını yönetmişti.



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    Haberler Spor SON DAKİKA: UEFA'dan Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev