Fatih Terim Galatasaray-Hatayspor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu

Bu da Diagne'ye nasip oldu. Kendisi benimle çok kısa birlikte olmasına rağmen benim dönemimde en fazla gol atan üçüncü yabancı oyuncu oldu. Hagi, Feghouli ve Diagne sıralaması var. İnşallah gol ve goller atar. Onun için alındı. Görevi gol atmak. Bugün attığından fazla kaçırdı. Diagne'nin goller atacağına inanıyorum. Isındıkça, arkadaşlarıyla birbirini tanıdıkça daha da atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCU İYİYSE NÜFUS KAĞIDINA BAKMAMIZA GEREK YOK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabakada toplamda 9 Türk oyuncuya şans vermesiyle ilgili gelen soru üzerine şöyle konuştu:

"Yabancı kuralı ile ilgili çok merak ettiğim şeyler var. Bir kişi çıkıp da yabancı kuralının neden uygulanmaması veya değiştirilmesi gerektiğini izah etse de biz de anlayabilsek. Yabancıyı çok oynattığımızda söylerlerde Türk'ü oynattığımızda söylemezler. Oyuncunun Türk'ü yabancısı yok. O gün aldığımız karar sonrasında bugün Avrupa'nın her ülkesinde aslan gibi oynayan Türk oyuncularımız var. Hiç bu kadar olmadı. Kuralın neticesidir. Övündüğümüz çocuklarımız Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Hollanda'da ve her tarafta oynuyor. Bir tanesi çıkıp bize izah etsin ki biz de nedir, ne değildir diye anlayalım. Kuralda yabancı serbest, 14 Türk mecburi. Oyuncu iyiyse nüfus kağıdına bakmamıza gerek yok. Nüfus kağıdına bakarsak o ırkçılığa girer. Ben futbolcu olarak bakıyorum. Benim için tabii ki önemlidir. Genç oyunculara hep şans verdim ve vermeye devam edeceğim. Bugünkü dünyada ve modern futbolda çok kısır çekişmeler. Ben olayın insani ve yetenek tarafına bakıyorum."

Maçlara 11 yabancı futbolcuyla çıktıkları zamanların olduğunu hatırlatan Terim, "Ne o zaman yerilmemiz doğruydu. Ne de şimdi bir iltifat bekliyorum. Dünyada ve Avrupa'da bir yere gelmek isteyen ülkemizin artık bunları aşması lazım." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN DİNAMİZMİ BİRAZ ARTTI"

Savunmada iyi performans sergiledikleri şeklindeki bir yorum üzerine Galatasaray Teknik Direktörü, "Oluşturduğumuz fark, bireyselden ziyade takım savunmasını daha iyi yapıyor olmamız." dedi.

Terim, birlikte çalışmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Beraber çalıştıkça tüm hatların bizi daha iyi anlaması, oyun anlayışımızın daha oturması çok önemli. Galatasaray olarak muhakkak ki hücumu seven, atağa daha çok çıkan bir takımız ama oyunun iki yönünü de iyi oynamamız gerek. Son dakikalarda birçok puan ve tur kaybettik. Gol yememek önemli ama yesek de fazlasını attığımız zaman herhangi bir sorun yok. Yemediğimiz zaman bizim de hoşumuza gidiyor. Tek ve dev bir blok halinde oynamamız bizim için çok önemli. Oyunun her tarafında birbirimize yakın olmamız çok önemli. Takımın dinamizmi biraz arttı. Bugün 11 ve 12 kilometrenin üzerine çıkanlar var. Bunlar da defansa yardımda çok önemli unsurlardır. Bu da sevindirici."

"REKABETİN TAKIMA OLUMLU YANSIYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sakatlık ve koronavirüs nedeniyle birçok futbolcusundan yararlanamadığını hatırlatan Terim, "Eksiklerimizi hissettirmemek için çok önemli. Yarın diğer arkadaşlar da geldiğinde çok önemli bir rekabet olacak. O rekabetin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu da beni sevindiriyor. Ocak ayında kupayla birlikte 8 maç yapacağız. Herkese ihtiyacımız var. Oynatabilme imkanına sahip olduğum sayı ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü 10 eksikle neler yapabileceğimizi gösterdiğimize göre onlar da katıldığında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Formanın rekabet sonucu alınan bir takımda sahanın içinde oynayanların performanslarının daha iyi olması lazım. Bu da bize avantaj olarak dönecektir." diye konuştu.

Sakatlıkları geçecek ve koronavirüs karantinası sona erecek futbolcuların dönmesiyle nasıl bir takım kuracağının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Tüm takım oyuncularının hazır olduğu dönemde seçim tarzınız, tercihleriniz çok önemlidir. Burada oynayanın, oynamayanın, kulübede veya dışarıda takımın bir elemanı gibi hareket etmesi çok önemli. Bizde bu hava var. Bundan başkasına müsaade etmeyiz. 10 gün sonra Türkiye Kupası maçımız var. Orada da bazı oyuncuları görmek istiyorum. Babel, çok kilo vermiş. Beli rahatsızdı. Bazı oyunculardan ne geleceğini bilmiyoruz ama gönül isterdi ki herkes sağlam olsun, benim problemim olsun." ifadelerini kullandı.

Terim, sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun dönüş tarihini net bir şekilde söyleyemeyeceğini belirterek, "Falcao'nun dönüş tarihini net bir şekilde söyleyemiyorum. Umarım bir an önce döner. İyi Falcao'ya her zaman ihtiyacımız olur. 'Şu gün döner.' diyemiyorum. 'İnşallah döner' diye ancak temennide bulunabiliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.