



90+3'üncü Kerem, topla ceza sahasına ilermesi sonrası pasını Ömer'e çıkardı. Ömer'in tekrar ceza sahası içerisine çevirdiği topa genç oyuncu Kerem topu ağlarla buluturdu. Ancak atılan gol, yan hakemin bayrağı sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



90+5'inci dakikada ise VAR uyarısı sonucu karşılaşmanın hakemi pozisyonu gol olarak değerlendirdi: 3-0.



Mücadele sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



SOFİANE FEGHOULİ'DEN 3. ASİST

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.



Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile mücadele eden Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin 32. dakikada attığı golde asisti yapan futbolcu Sofiane Feghouli oldu. Cezayirli futbolcu bu sezon daha önce Gaziantep FK ve Sivasspor maçlarında da 1'er asist yapmıştı.



Karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.



Feghouli 9'u Süper Lig, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 12 resmi maçta görev aldı.