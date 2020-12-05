Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mbaye Diagne, Pablo Renan dos Santos (k.k) ve Kerem kaydederken Hatayspor'da Gökhan Karadeniz 80. dakikada gördüğü ikinci sarı ile birlikte kırımızı kart görerek oyun dışı kaldı.
17'nci dakikada Selim'in uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Akintola'nın aşırtma vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.
25'inci dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
32'nci Feghouli'nin sağdan kanattan ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Diagne'nin, sol çaprazdan şutunda top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
48'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in şutunda top dışarıya çıktı.
52'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın yerden pasında ceza sahası içinde Diagne'nin bekletmeden vuruşu üstten auta gitti.
64'üncü dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Oğulcan'ın indirdiği top, Atakaş Hatayspor savunmasında Santos'a çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.
73'üncü dakikada Boupendza'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, penaltı noktası üzerinden vuruşunda top az farkla auta çıktı.
87'nci dakikada Taylan'ın sağ taraftan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Ömer, meşin yuvarlağı topuk pasıyla Emre Akbaba'ya bıraktı. Emre'nin sol çaprazdan sert vuruşunda top yandan auta gitti.
90+3'üncü Kerem, topla ceza sahasına ilermesi sonrası pasını Ömer'e çıkardı. Ömer'in tekrar ceza sahası içerisine çevirdiği topa genç oyuncu Kerem topu ağlarla buluturdu. Ancak atılan gol, yan hakemin bayrağı sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
90+5'inci dakikada ise VAR uyarısı sonucu karşılaşmanın hakemi pozisyonu gol olarak değerlendirdi: 3-0.
Mücadele sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
SOFİANE FEGHOULİ'DEN 3. ASİST
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile mücadele eden Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin 32. dakikada attığı golde asisti yapan futbolcu Sofiane Feghouli oldu. Cezayirli futbolcu bu sezon daha önce Gaziantep FK ve Sivasspor maçlarında da 1'er asist yapmıştı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
Feghouli 9'u Süper Lig, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 12 resmi maçta görev aldı.
FATİH TERİM YÖNETİMİNDEKİ 1000. GOL 1000. GOL MBAYE DİAGNE'DEN
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde 1000. golünü kaydetti. Müsabakanın 32. dakikasında Sofiana Feghouli'nin sağ kanattan ortasında arka direkte kontrol eden Mbaye Diagne, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Terim yönetimindeki sarı-kırmızılıların 1000. golünü attı.
Fatih Terim'in, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde atılan 1000 golün 775'i Süper Lig müsabakalarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası'nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşadı.
Bu goller, 115 farklı oyuncu tarafından atıldı. Rakip futbolcular 24 kez kendi ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 79 Ömer), Emre Kılınç (Dk. 80 Etebo), Oğulcan (Dk. 70 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 88 Kerem), Diagne (Dk. 88 Ali Yavuz)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Santos, Burak Can, Aabid (Dk. 68 Ribeiro), Sackey, Traore (Dk. 58 Gökhan), Selim (Dk. 67 Boupendza), Akintola (Dk. 85 Barbosa) , Diouf
GOLLER: Dk. 32 Diagne, Dk. 64 Santos (k.k.), Dk. 90+3 Kerem (Galatasaray)
KIRMIZI KART: Dk. 80 Gökhan (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Diagne, Marcao, Emre Taşdemir (Galatasaray)