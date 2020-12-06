CANLI | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Ndao, Erik Sabo, Sobiech

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Abdullah, Donsah, Baiano, Onur Bulut, Fernando, Remy

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.