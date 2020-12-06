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    • Spor
    • 06.12.2020 13:43
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    • 06.12.2020 13:43
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    CANLI | Fatih Karagümrük - Çaykur Rize

    Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Çaykur Rize'u konuk ediyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlananan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    CANLI | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rize kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ
    Fatih Karagümrük:     Viviano, Ramazan, Roco, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Ndao, Erik Sabo, Sobiech
    Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Abdullah, Donsah, Baiano, Onur Bulut, Fernando, Remy

    FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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