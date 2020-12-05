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    • 05.12.2020 20:48
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    'ndan 'ya sert tepki! "Aferin ama iyi para kazanıyor bunlar! Allah çarpar..."

    , A Spor ekranlarında yayınlanan '' programında sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan ile ilgili sert ifadeler kullandı. Toroğlu, "Aferin ama iyi para kazanıyor bunlar. Allah çarpar!" ifadelerini kullandı!

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Hatayspor maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süredir uzak olan Radamel Falcao ile ilgili sert ifadeler kullandı.



    "ALLAH ÇARPAR"
    Toroğlu, "Gitti, geldi evde yatıyor ya. Onda da kıl mı döndü, eşi mi bırakmıyor? Eşi çok kıskanç herhalde bırakmıyor kulübe gelsin, top oynasın. 'Dizimin dibinde otur' diyor herhalde. Bence Falcao yataktan düştü sakatlandı. Aferin ama iyi para kazanıyor bunlar. Allah çarpar!" ifadelerini kullandı.



    DÖNSE DE DIAGNE OYNAMALI!
    Tecrübeli yorumcu Falcao'nun dönse bile Diagne'nin oynamaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

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    Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Radamel Falcao'ya sert tepki! "Aferin ama iyi para kazanıyor bunlar! Allah çarpar..."