



"ALLAH ÇARPAR"

Toroğlu, "Gitti, geldi evde yatıyor ya. Onda da kıl mı döndü, eşi mi bırakmıyor? Eşi çok kıskanç herhalde bırakmıyor kulübe gelsin, top oynasın. 'Dizimin dibinde otur' diyor herhalde. Bence Falcao yataktan düştü sakatlandı. Aferin ama iyi para kazanıyor bunlar. Allah çarpar!" ifadelerini kullandı.