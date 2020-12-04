Süper Lig'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte yeni bir hava yakalayan Trabzonspor, 7 Aralık Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Sivasspor karşısında sahaya sadece 3 puan için değil, bir ilki de başarmak için çıkacak. Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor, Avcı ile birlikte yeniden özgüven kazanmaya başladı. Bordo-mavili takım Sivasspor maçından da galibiyetle ayrılarak seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.