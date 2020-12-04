2020'NİN EN İYİLERİ BİR ARAYA GELDİ!



FOTOMAÇ Gazetesi tarafından Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız sezondan bu yana en iyilerin belirlendiği törene birçok camiadan önemli isimler katılım gösterdi. Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü'nü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü'ne Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu layık görüldü. Yılın takımı ödülünün sahibi ise Medipol Başakşehir oldu. Organizasyonda birçok spor adamı ve futbol yazarı da yer aldı.