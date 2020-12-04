Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından takımdaki havayı aktardı. Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde konuşan Emre Belözoğlu, şampiyonluk yarışıyla ilgili de iddialı sözler kullandı.
İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR NORMAL
"Süper Lig'in en büyük şampiyonluk adayı F.Bahçe'dir." ifadelerini kullanan Belözoğlu, "Futbolun içinde inişler çıkışlar var ama biz olumsuz bir tablo olduğunu düşünmüyoruz" dedi.
REAKSİYON GÖSTERECEĞİZ
Emre Belözoğlu, şöyle devam etti: Derbide bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Her türlü duruma karşı reaksiyon gösterebilecek bir oyuncu grubuna sahibiz.
YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR
Samandıra'da hocamız Erol Bulut'un liderliğinde yolumuza devam edeceğiz, yapacak çok işimiz var. Mevcut kadromuzun şampiyonluk için yeterli olduğunu biliyoruz." açıklamasını yaptı.
2020'NİN EN İYİLERİ BİR ARAYA GELDİ!
FOTOMAÇ Gazetesi tarafından Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız sezondan bu yana en iyilerin belirlendiği törene birçok camiadan önemli isimler katılım gösterdi. Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü'nü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü'ne Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu layık görüldü. Yılın takımı ödülünün sahibi ise Medipol Başakşehir oldu. Organizasyonda birçok spor adamı ve futbol yazarı da yer aldı.
ABDULLAH AVCI ILE ÇOK FARKLIYIZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fotomaç Gazetesi'nin düzenlediği ödül töreninde konuştu. Abdullah Avcı ile farklı bir takım haline geldiklerini belirten Ağaoğlu, "Daha iyi olacağız" dedi. Sörloth'un devre arasında dönme durumunun olmadığını belirten Ağaoğlu, "Sörloth ve Yusuf Yazıcı bizimle beraber olmasa da marka elçimizdir" ifadesini kullandı.
RONALDO'YU ALMAK İSTERİM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir taraftar olarak Ronaldo ve Messi'nin alınmasını istediğini söyledi. Cengiz, "Bunu yapamayanlara da beceriksiz diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz. Kulüpler bütün dünyada zor durumda. Barcelona bile zarar açıkladı" diye konuştu.