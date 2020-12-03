Ahmet Ağaoğlu, bir basın mensubunun, "Sezona Abdullah Avcı ile başlamadığınız için bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Geçmişi konuşmak kime ne kazandırır onu bilmiyorum. Geçmişin üzerinden 50 senaryo üretebiliriz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bunu konuşmanın bir faydası yok. Mesela şu an Sörloth'un babasının, oğlunun Leipzig'de mutlu olmadığını ve Trabzonspor'a dönmek istediğini ifade ettiği yolunda haberler bizim medyamızda çıkıyor. Olmayan bir şeyi konuşmanın bize fayda sağlayacağına inanmıyorum. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı: 'Geçmişi revize etmek mümkün olsaydı emin olun herkes çok farklı yerde olurdu.' Geleceği konuşalım, önümüze bakalım."

Organizasyonda ödül alan isimler şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Turkuvaz Medya Onur Ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir - Fotomaç Özel Ödülü

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş - Türk Futbolu'nda Fark Yaratan Teknik Direktör Ödülü

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu - Türk Futbolu'na Üstün Hizmet Onur Ödülü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu - Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan - Yılın Orta Saha Oyuncusu

Leipzig'de forma giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth - Yılın Forveti

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır - Yılın Kalecisi

Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür - Yılın En Değerli Türk Futbolcusu

Galatasaraylı futbolcu Marcao - Yılın Savunma Oyuncusu

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera - Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson - Yılın Jokeri

Medipol Başakşehir - Yılın Takımı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk - Yılın Teknik Direktörü

Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca - Yılın Kanat Oyuncusu

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz - Yılın Kulüp Başkanı