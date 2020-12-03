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    • Spor
    • 03.12.2020 Gazete
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    3 eksikle çalıştı

    ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kas spazmı geçiren Kamil ile hastalıkları bulunan ve Abdulkadir Parmak katılmadı.

    Trabzonspor 3 eksikle çalıştı

    ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kas spazmı geçiren Kamil ile hastalıkları bulunan ve Abdulkadir Parmak katılmadı.

    SERKAN ASAN 11'E GERİ DÖNÜYOR
    Trabzonspor'da Serkan Asan, kırmızı kart cezalısı Pereira'nın yerine Sivas maçında görev yapacak. , Serkan ile özel olarak ilgileniyor.

    MESCİT VE ŞAPEL HİZMETE AÇILDI
    Trabzonspor'un 'nde 2013 yılında yapımına başladığı mescit ve şapel uzun bir aradan sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı. Daha önce ibadetlerini kendi odalarında yapan Bordo-Mavili futbolcular artık birlikte veya tek tek gün içerisinde ibadetlerini mescit ve şapelde yapmaya başladı.

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