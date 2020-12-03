Trabzonspor 3 eksikle çalıştı

Trabzonspor Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana kas spazmı geçiren Kamil Ahmet Çörekçi ile hastalıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak katılmadı.

SERKAN ASAN 11'E GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'da Serkan Asan, kırmızı kart cezalısı Pereira'nın yerine Sivas maçında görev yapacak. Abdullah Avcı, Serkan ile özel olarak ilgileniyor.

MESCİT VE ŞAPEL HİZMETE AÇILDI

Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2013 yılında yapımına başladığı mescit ve şapel uzun bir aradan sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı. Daha önce ibadetlerini kendi odalarında yapan Bordo-Mavili futbolcular artık birlikte veya tek tek gün içerisinde ibadetlerini mescit ve şapelde yapmaya başladı.