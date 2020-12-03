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    • 03.12.2020 17:17
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    : Dr. e yakalandı

    haberi... , "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı" açıklaması yaptı.

    Covid testi pozitif çıktı

    , yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

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