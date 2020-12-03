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    • Spor
    • 03.12.2020 14:35
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    • 03.12.2020 14:35
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    SON DAKİKA: 'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oldu! İşte kazanan isimler

    Son dakika haberine göre, Türkiye’nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç tarafından düzenlenen ’in En son buldu. Geride bıraktığımız sezondan bu yana en iyilerin belirlendiği törene birçok camiadan önemli isimler katılım gösterdi. İşte ödüllerin sahipleri...

    Süper Lig'in en iyileri belli oldu!

    Fotomaç tarafından düzenlenen 'in En büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yılın en iyilerinin belli olduğu ödül töreni A Spor'dan canlı olarak naklen yayınlandı.


    İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER
    Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü - Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)
    Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü - Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)
    Yılın kalecisi - Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
    Yılın forveti - Alexander Sörloth (Trabzonspor)
    Yılın en değerli Türk futbolcusu - Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
    Yılın savunma oyuncusu - Marcao (Galatasaray)
    Yılın en değerli yabancı futbolcusu - Fernando Muslera (Galatasaray)
    Yılın jokeri - Atiba Hutchinson (Beşiktaş)
    Yılın orta saha oyuncusu - Ozan Tufan (Fenerbahçe)
    Yılın kulüp başkanı - Mecnun Odyakmaz (Sivasspor)
    Yılın takımı - Medipol Başakşehir
    Yılın teknik direktörü - Okan Buruk (Medipol Başakşehir)

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'in en iyileri Fotomaç ödül töreninde belli oldu! İşte kazanan isimler