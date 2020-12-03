Fotomaç tarafından düzenlenen Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni büyük bir heyecana sahne oldu. Geçtiğimiz sezondan bu yana gerek saha içi gerekse saha dışında yılın en iyilerinin belli olduğu ödül töreni A Spor'dan canlı olarak naklen yayınlandı.





İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER

Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü - Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü - Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor)

Yılın kalecisi - Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Yılın forveti - Alexander Sörloth (Trabzonspor)

Yılın en değerli Türk futbolcusu - Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Yılın savunma oyuncusu - Marcao (Galatasaray)

Yılın en değerli yabancı futbolcusu - Fernando Muslera (Galatasaray)

Yılın jokeri - Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

Yılın orta saha oyuncusu - Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Yılın kulüp başkanı - Mecnun Odyakmaz (Sivasspor)

Yılın takımı - Medipol Başakşehir

Yılın teknik direktörü - Okan Buruk (Medipol Başakşehir)

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