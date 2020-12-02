



Alman basınına röportaj veren Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, geçirdiği kayak kazası sonucu yaşam savaşı veren Michael Schumacher'in durumu hakkında konuştu. Efsane pilotu sık sık ziyaret ettiğini belirten Todt, "Schumacher mücadele ediyor. Ona ve ailesine sadece durumların iyi olmasını dileyebiliriz. Yakınları ona çok iyi bakıyor" dedi.