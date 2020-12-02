Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, 2021'den itibaren Haas F1 Takımı'nda yarışacak. Rus sürücü Nikita Mazepin'in takım arkadaşının, 21 yaşındaki Alman pilot Mick Schumacher olacağı duyuruldu.
Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan, bu yıl da Formula 2 Dünya Şampiyonası'nı lider götüren Schumacher ile 2021'de başlayacak uzun süreli sözleşme imzalandı.
Formula 1'de 7 kez şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönmüştü. Vücudunun büyük bölümü felç kalan 51 yaşındaki Schumacher'in rehabilitasyon süreci, 2014'ün eylül ayından itibaren İsviçre'deki evinde devam ediyor.
JEAN TODT: "SCHUMACHER MÜCADELE EDİYOR!"
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.
Alman basınına röportaj veren Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, geçirdiği kayak kazası sonucu yaşam savaşı veren Michael Schumacher'in durumu hakkında konuştu. Efsane pilotu sık sık ziyaret ettiğini belirten Todt, "Schumacher mücadele ediyor. Ona ve ailesine sadece durumların iyi olmasını dileyebiliriz. Yakınları ona çok iyi bakıyor" dedi.
Todt, yeni sezonda Haas takımı ile F1'de olmaya hazırlanan Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher ile ilgili açıklamada bulundu. Mick'ın babasının kariyerini takip ederek başarılı olacağını vurgulayan Todt, "Önümüzdeki yıl muhtemelen Formula 1'de yarışacak. Bu büyük bir meydan okuma olacak. Yeni bir Schumacher'e sahip olmaktan mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verdi.