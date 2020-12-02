Mick Schumacher kimdir, kaç yaşında? Mick Schumacher Haas takımıyla anlaştı!

"Şu anda tahmin yapmak zor. Önümüzde hala 96 puan var ve 6 pilotun şampiyonluk şansı bulunuyor. Şu anda kartlar açık. Tek amacım gelişmeye devam etmek ve yeni şeyler öğrenmek."

Formula 2'de bu sezon 10 kez podyuma çıkan Alman pilot, Formula 1 hedefine çok yakın.