Mick Schumacher kimdir, kaç yaşında? Mick Schumacher Haas takımıyla anlaştı!

Mick Schumacher kimdir, kaç yaşında? Genç Formula 1 pilotu Mick Schumacher'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Efsane Formula 1 yarışçısı Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher pistlerde yerini alacak. Genç pilotun Haas takımıyla anlaştığı duyuruldu.
MICK SCHUMACHER KİMDİR?
Yarış otomobilinde yazan "Schumacher" ismi, motor sporları hayranlarının heyecanlanması için yeterli. Ancak bu araç efsane pilot Michael Schumacher'in oğlu Mick'e ait.
Babasının izinden giden 21 yaşındaki pilot, hafta sonunda önemli bir eşiği atlamaya hazırlanıyor.
Formula 1'den önceki son durak olan Formula 2'de şampiyonluğa çok yaklaşan Schumacher, Bahreyn'deki yarışa 22 puanlık avantajla çıkacak.
"Şu anda tahmin yapmak zor. Önümüzde hala 96 puan var ve 6 pilotun şampiyonluk şansı bulunuyor. Şu anda kartlar açık. Tek amacım gelişmeye devam etmek ve yeni şeyler öğrenmek."
Formula 2'de bu sezon 10 kez podyuma çıkan Alman pilot, Formula 1 hedefine çok yakın.