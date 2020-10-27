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Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Maalesef iyi değil...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken F1 efsanesi hakkında gelen son dakika haberi kötü Son sağlık durumu tüm dünya tarafından merak edilen Formula 1 pilotundan gelen haberler pek iç açıcı değil...

27.10.2020 15:11 - Son Güncelleme: 27.10.2020 15:11
Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Maalesef iyi değil...

Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürüyor. Ancak son gelen haberler pek iyi değil.

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Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Maalesef iyi değil...

Hayranları Michael Schumacher'den gelecek iyi haberi beklerken Almanya'dan yapılan son açıklama umutları azalttı...

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Maalesef iyi değil...

ACI İTİRAFLARDA BULUNDU
Formula 1 uzmanı Kai Ebel, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamalarda Michael Schumacher hakkında acı itiraflarda bulundu.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Maalesef iyi değil...

'MAALESEF İYİ DEĞİL...'
Ebel, efsane pilotun son durumu hakkında şu sözleri kullandı; ''Gerçeği söylemek gerekirse durumu hiç iyi değil. Eğer bir gelişme olsaydı, küçücük bir gelişme olsa bile bunu duyardık.

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Maalesef iyi değil...

'EĞER İYİ OLSAYDI...'
Ancak maalesef böyle bir durum yok. Maalesef yok... Şu an için yapabileceğimiz tek şey sadece ümit edebilmek. Ama bir açıklama gelmemesi durumun kötü olduğunu gösteriyor.''

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