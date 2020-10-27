Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher hakkında son dakika açıklaması: Maalesef iyi değil...
Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor. Schumacher'in son durumu ve yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı merak edilirken F1 efsanesi hakkında gelen son dakika haberi kötü Son sağlık durumu tüm dünya tarafından merak edilen Formula 1 pilotundan gelen haberler pek iç açıcı değil...
27.10.2020 15:11
- Son Güncelleme: 27.10.2020 15:11
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