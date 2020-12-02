



"GENÇLER BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, GENÇLERİMİZİN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere sadece moral motivasyon değil, gerektiğinde finansal destek de verdiklerinin altını çizerek, "Gençler bizim yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük gücümüz. Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki; 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.' Gençlerimizin işlerini kolaylaştırmak Bakanlık olarak bizim görevimiz.