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    • 27.11.2020 21:43
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    Trabzonspor Ankara deplasmanında tek attı 3 aldı!

    'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 45+1'de Lewis Baker kaydetti.



    Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Ankara'da açıldı.

    Abdullah Avcı ile yeni bir defter açan ve geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u yenerek güzel başlangıç yapan Trabzonspor, Başkent'te Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

    TEK GOL 45+1'DE GELDİ
    Maça iyi başlayan konuk Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Ekuban ile yakaladığı net pozisyonları gole çeviremedi. Başkent ekibi Ankaragücü karşısında maçın üstünlüğünü elinde bulunduran Trabzonspor, ilk yarının son dakikasında serbest vuruş kazandı.

    45+1'de topun başına gelen Lewis Baker, attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi.

    İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Karadeniz Fırtınası'nın üstünlüğüyle gidildi.



    TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI
    Trabzonspor, Ankaragücü karşısında ikinci yarıda da etkili olan taraftı. Bordo mavililer yakaladığı pozisyonları gole çeviremese de kalesini gole kapatmayı başardı.

    71. dakikada sarı kart gören Joao Pereira, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

    10 kişi kalan Trabzonspor, üstünlüğünü korudu ve 5 dakikalık uzatmada skorun değişmesine izin vermedi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Trabzonspor, üst üste 2. maçında da galibiyetle ayrıldı.

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.
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    Haberler Spor Trabzonspor Ankara deplasmanında tek attı 3 aldı!