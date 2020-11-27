Trabzonspor Ankara deplasmanında tek attı 3 aldı!





Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Ankara'da açıldı.

Abdullah Avcı ile yeni bir defter açan ve geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u yenerek güzel başlangıç yapan Trabzonspor, Başkent'te Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.