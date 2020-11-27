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    • 27.11.2020 21:54
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    SON DAKİKA: maçı öncesi koronavirüs şoku! duyurdu

    SON DAKİKA HABERİ... Kulübü, ’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan duyuruda "Testi pozitif sonuçlanan cumuz Ajdin Hasic’in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır." dendi.

    Derbi öncesi koronavirüs şoku

    SON DAKİKA HABERİ... Kulübü, 'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    " Takımımızın, 'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde; daha önce testi pozitif sonuçlanmış, Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir.

    Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

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