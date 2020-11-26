Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.11.2020 15:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 15:19
    ABONE OL

    Futbolun kalbi 'nde düzenlenen 'nda atıyor | CANLI YAYIN

    Sabah Gazetesi tarafından 3. kez düzenlenen UFEF, bugün ’nde gerçekleştiriliyor. Türk futbolunun geleceğini tasarlamaya yönelik başlatılan, ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve teknolojik desteğin konuşulacağı ''nu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Futbolun kalbi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda atıyor

    Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen futbolun zirvesi (UFEF), T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla 'nde başladı.

    Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in (online) açılış konuşmalarıyla başlayan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

    CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

    SÜPER KUPA KATAR'DA

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'nın oynanacağı yerle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa'nın Katar'da oynanması gündeme geldi.

    TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Futbolun kalbi Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda atıyor | CANLI YAYIN