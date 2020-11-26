Ligin bütün kaderini değiştirmiş! Meğer gol değil 'hayalet gol'müş... Futboldan unutulmaz olaylar...
Futbolu çok özlediniz biliyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri de futbol maçlarının seyircisiz oynanması oldu. Başta Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga ve Serie A olmak üzere pek çok lig seyircisiz ya da kısmi kapasiteyle oynanıyor. Bizler ne zaman stadları doldururuz bilinmez ama stadyumlara hasret kaldığımız şu günlerde futbol dünyasından en ilginç olayları sizler için derledik. Seri haline rakibini ısıranlardan, sahaya bomba atılan maçlara, maçta telefonlar oynayanlardan, aslında hiç atmadıkları golle maç kazananlara kadar tüm ilginçlikler sizi bekliyor. İşte sizin için derlediğimiz futbol tarihinin en ilginç olayları.
HAKEM YÖNETTİĞİ MAÇTA TOTTENHAM GOLÜNE SEVİNDİ!
Tottenham'ın, 3 Kasım 2015'te Aston Villa'yı ağırladığı karşılaşmada, yeşil sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir şey yaşanmıştı. Mousa Dembele, henüz üçüncü dakikada ev sahibini 1-0 öne geçirmiş ve sevinmeye başlamıştı. Tottenhamlılar'ın sevincine eşlik eden bir başka isim olması ise ortalığı karıştırmıştı. Normalde golü yarı sahaya koşarak onaylaması gereken hakem Mike Dean, el işaretleriyle Dembele'nin golüne sevinmiş ve uzun süre gündemde kalmayı başarmıştı.
MELO, EMRE'YE DİL ÇIKARDI!
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaların hararetli geçtiği herkesin malumu. Ancak 2014'te yaşanan bir olay, diğerlerinden daha farklıydı. Mücadelenin 39. dakikasında Felipe Melo ve Emre Belözoğlu, daha önce birçok kez olduğu gibi karşı karşıya gelmişti. Emre, Brezilyalı'ya yaptığı faul sonrası kırmızı kart görmüştü. Buraya kadar herkesin normal karşılayabileceği olay, Melo'nun tecrübeli yıldıza dil çıkararak saha dışını göstermesiyle başka bir boyut kazanmıştı.
VERTONGHEN RAKİBİN ŞORTUNU İNDİRDİ!
Rakibinizi durdurmak için birçok yol vardır. Yeteneğiniz dahilinde durduramıyorsanız ona çeşitli fauller yapabilirsiniz. Ancak rakibinizin şortunu indirmek, sahalarda görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Tottenham'ın başarılı savunmacısı Jan Vertonghen, Capital One Cup'ta oynanan Aston Villa maçında Nicklas Helenius'un şortunu indirerek futbol literatürüne yeni bir savunma taktiği kazandırmış oldu. Atılan uzun topta ceza sahasına giren Helenius'a yetişmekte zorlanan Belçikalı, ayağı da kayınca şut çekmek üzere olan çareyi Helenius'un şortunu indirmekte buldu ve santrfor gol atmayı başaramadı. Danimarkalı oyuncu pozisyon sonrasında sakince şortunu yukarı kaldırdı ve oyununa devam etti...
ROY KEANE USULÜ FAUL
Manchester derbisinde Kırmızı Şeytanlar'ın efsane futbolcularından Roy Keane, 2001 yılında Alf Inge Haaland'ı bir pozisyonda sakatlamıştı. Birçokları bu pozisyonu, İrlandalı'nın 4 yıl önce ciddi bir sakatlığa neden olan faulün intikamı olarak görüyordu. Keane ise "Futbol budur. Birçok oyuncuya sert fauller yaptım ve birini bilinçli olarak sakatlama nedir bilirim. Haaland'ı bilerek sakatlamak istemedim. Haaland'la 1997'den sonra 3-4 kez karşı karşıya geldim. Eğer intikam almak isteseydim, bu kadar bekler miydim?" demişti.
ALPAY ÖZALAN VE DAVID BECKHAM...
Türkiye, 2004 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere'yi ağırlıyordu. İngiltere efsanelerinden olan David Beckham'ın ayağı penaltı vuruşunu yaparken kaymış ve gol atmayı başaramamıştı. O sıralarda Aston Villa'da forma giyen Alpay'ın Beckham'ın yanına giderek kafa tutması, uzun süre gündemi hem Türkiye'de hem de İngiltere'de meşgul etmişti. Alpay, yıllar sonra katıldığı bir programda o olayı şu sözlerle anlattı;
"Böyle anlar maç içerisinde her zaman oluyor. Bunun çok konuşulmasının sebebi o zamanlar benim İngiltere'de oynuyor olmamdı. Beckham'a penaltı kaçırdıktan sonra ne dediğimi yayında söyleyemem. Hatırını sordum diyebilirim."