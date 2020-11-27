Bu kafa neyin kafası! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektirdiler... Arjantin'i çalkalayan kare
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlanmadan büyük skandal yaşandı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Sepelios Pinier cenaze evindeki törende, 3 taşeron çalışan Maradona'nın tabutunu hazırlamakla görevlendirildi. Eve gelen görevlilerin cenaze öncesi tabutu açıp fotoğraf çektirmesi, Arjantin'de infial yarattı. Skandal fotoğrafın yayılmasın ardından fatura da kesildi. İşte detaylar...
27.11.2020 13:35
- Son Güncelleme: 27.11.2020 13:35
Diego'nun ölüm haberinin ardından İngiliz gazetelerinden tepki çeken manşetler atıldı. İngiltere'de yayın yapan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın ikonik hale gelen 'Tanrının eli' üzerinden görerek 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.
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