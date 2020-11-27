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Bu kafa neyin kafası! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektirdiler... Arjantin'i çalkalayan kare

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlanmadan büyük skandal yaşandı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Sepelios Pinier cenaze evindeki törende, 3 taşeron çalışan Maradona'nın tabutunu hazırlamakla görevlendirildi. Eve gelen görevlilerin cenaze öncesi tabutu açıp fotoğraf çektirmesi, Arjantin'de infial yarattı. Skandal fotoğrafın yayılmasın ardından fatura da kesildi. İşte detaylar...

27.11.2020 13:35 - Son Güncelleme: 27.11.2020 13:35
Bu kafa neyin kafası! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektirdiler... Arjantin'i çalkalayan kare

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

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Bu kafa neyin kafası! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektirdiler... Arjantin'i çalkalayan kare

Efsane oyuncu, beyin ameliyatından sonra Tigre'deki evinde kalp krizi geçirerek 60 yaşında hayata gözlerine yumdu.

Bu kafa neyin kafası! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektirdiler... Arjantin'i çalkalayan kare

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Diego Maradona'nın ölümü nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan ettiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu da bu hafta oynanacak bütün maçlarda saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Bu kafa neyin kafası! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektirdiler... Arjantin'i çalkalayan kare

Diego'nun ölüm haberinin ardından İngiliz gazetelerinden tepki çeken manşetler atıldı. İngiltere'de yayın yapan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın ikonik hale gelen 'Tanrının eli' üzerinden görerek 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bu kafa neyin kafası! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektirdiler... Arjantin'i çalkalayan kare

FOTOĞRAF SKANDALI
Son yolculuğuna uğurlanan Maradona'nın cenaze evinde ise büyük skandal yaşandı.

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