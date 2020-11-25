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Futbol dünyasından bir Maradona geçti! İnişli çıkışlı hayatıyla Diego Armando Maradona... İşte Maradona kimdir sorusunun cevabı
Futbol dünyasından bir Maradona geçti! İnişli çıkışlı hayatıyla Diego Armando Maradona... İşte Maradona kimdir sorusunun cevabı
Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı. Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın" ifadesine yer verildi. Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Peki Maradona nasıl bir hayat yaşadı, Maradona'nın kariye nasıldı? İşte inişli çıkışlı hayatıyla Diego Armando Maradona.
25.11.2020 21:54
- Son Güncelleme: 25.11.2020 22:00
Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünyaca ünlü eski futbolcunun ölümünü doğruladı.
Paylaşımda, AFA Başkanı Claudio Tapia'nın Maradona'nın ölümüyle derin üzüntü içinde olduğu belirtilerek, "Her zaman kalbimizde olacaksın" ifadesine yer verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Peki Maradona nasıl bir hayat yaşadı, Maradona'nın kariye nasıldı? İşte inişli çıkışlı hayatıyla Diego Armando Maradona.
Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele ile "tarihin en iyi futbolcusu" olarak kabul ettiği, kimilerinin ise Pele'den daha yetenekli olduğunu iddia ettiği Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi.