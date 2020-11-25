Maçın 66'ncı dakikasında Fredy'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ufuk Akyol, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Mehmet Cinpir, son anda dokunarak topu kornere gönderdi. Dakika 70'te Fredy'nin sağ taraftan yaptığı ortada topla buluşan Podolski, şık bir vuruş yaptı ancak top az farkla dışarı gitti. Maçın 76'ncı dakikasında ceza sahasında Emirhan Çağlayan'ın yaptığı müdahale sonucu Podolski yere düşünce Antalyaspor penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Jahovic topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Jahovic karşılaşmanın 90'ncı dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu kaleye gönderemedi. Maçın uzatma dakikalarında serbest vuruş sonrasında topla buluşan Pendikspor'dan Enis Durak'ın kaleye gönderdiği top direğe çarparak kaleci Ferhat'ın kucağında kaldı.

Antalyaspor aldığı galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur'a yükseldi. Akdeniz ekibi bu sonuçla Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu. Karşılaşmanın 11'inci dakikasında Pendikspor'dan Gökhan Lale, 36'ncı dakikasında ise Eray Ataklı sarı kart gördü.

İşte goller