Şenol Güneş yapılan eleştirilere çok sert yanıt gönderdi! "Kimse beni paspas yapamaz"

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarıyla video konferans aracılığıyla görüştü. Tecrübeli hoca özellikle maaşı üzerinden yapılan eleştirilere sert yanıtlar gönderdi. İşte Güneş'in sözleri:
SONUÇLAR HEPİMİZİ ÜZDÜ
"Alınan sonuçlar hem bizi hem halkımızı üzdü. Birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Bu sonuçlar bizi yolumuzdan çevirmeyecektir. Başarıya giden yolda zaman zaman takılmalar olabilir."
BENİM MAAŞIM BELLİDİR!
"Benim maaşım belli. Düzgün bir adama düzgün olmadığını söyleyeceksiniz ama o adam da kendisini ispatlamaya çalışacak. Böyle bir durum yok. Eleştirilere lafım yok, saygı duyuyorum."
HANGİ TÜRK EURO ALIYOR?
"Ama yalan haberi nasıl açıklayacağız ya! 2002'de de aynı şey yapıldı. Hangi Türk, Euro kazanıyor söyler misiniz? Ben milli takım antrenörüyüm, en tepedeyim, paspas yapamazsınız beni."
AMAÇLARI GÜNDEM OLMAK
"Ben geleli 1.5 sene oldu. Sırf gündem olmak için bazı şeyleri yazanlar var. Senin düşüncen yok, sadece kötü niyetin var. Ahlak değerlerimizi sıfırlamayalım. Ben kendimi biliyorum."
FİKRİMİ SÖYLEDİM TROLLER DEVREYE GİRDİ
Güneş, "Yabancı konusunda özellikle G.Saraylılar'ın bir rahatsızlığı var. Bana sordukları zaman fikrimi söylüyorum ama troller üzerime salınıyor. 14 yabancıyla devam ediliyor, devam etsin kardeşim" dedi.