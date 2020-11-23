



ALANYASPOR'DA HER MEVKİDEN GOLCÜ VAR

Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon oynanan ilk 8 maçta atılan 18 golün 6'sı forvet oyuncularından geldi. Turuncu yeşilli takımın en skorer oyuncusu ise şu anda gol krallığında da 6 golle 1'inci sırada yer alan başarılı sol kanat Davidson oldu. Onu 3 golle genç forvet Adam Bareiro, 2'şer golle bir diğer forvet Kouma Babacar ve yetenekli stoper Steven Caulker takip ediyor. Alanyaspor'un diğer gollerini ise bu sene takıma katılan sol bek Francois Moubandje, genç orta saha oyucusu Berkan Kutlu, başarılı bir grafik çizen Salih Uçan, takıma katıldığı günden beri oldukça katkı sağlayan Yunan orta saha Tasos Bakasetas ve Mustafa Pektemek kaydetti.



Alanyaspor'un yükselen grafiği ile bu sezon birçok futbol otoritesi tarafından şampiyonluk adaylarından da biri olması bekleniyor.

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