Sezon sonuna kadar çalışmama kararı olması rağmen, bu süreçte başta Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve beni kırmayıp, bu onurlu ve önemli görevi kabul ettiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 2022 Eylül ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası bitimine kadar A Milli Takımımızın başantrenörü Orhun Ene'dir. Orhun hocanın gerek bu süreçte gerekse de çok daha uzun yıllar milli takımımızla nice başarılar yaşayacağına ve yaşatacağına inanıyoruz" dedi.