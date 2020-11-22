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    • 22.11.2020 21:57
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    0-2 | MAÇ SONUCU

    'in 9. haftasında Aytemiz , deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV 'u 2-0 yendi. Alanyaspor'un gollerini ve Berkan Kutlu kaydetti.

    'Antalya derbisi'nde kazanan Alanyaspor

    'in 9. haftasında Aytemiz , deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV 'u 2-0 yendi.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

    33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

    34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

    43. dakikada 'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

    45. dakikada Antalyasporlu 'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.

    İKİNCİ YARI
    55. dakikada Bakesetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

    76. dakikada Nuri Şahin'in ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

    84. dakikada çalımlarda ceza sahasına girerek kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Berkan Kutlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-0

    Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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