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    • 22.11.2020 22:25
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    Son dakika: teknik direktör ile yollarını ayırdı

    Son dakika haberi... Kulübü, teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ankaragücü, Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.

    DHA
    Süper Lig'de flaş ayrılık

    , teknik direktör ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Başkent kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile Yönetim Kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

    Ankaragücü, Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.

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    Haberler Spor Son dakika: MKE Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı