Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta ne zaman? GS Kayserispor maç saati!

TERİM: 7 AYBABA: 1

Fatih Terim ile Samet Aybaba bugün 13. kez rakip olacak. Geride kalan 12 maçta Terim'in Aybaba'ya 7-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 4 maç da berabere sona erdi. Bu maçlarda Fatih Terim Galatasaray'ın başında olurken, Samet Aybaba ise MKE Ankaragücü, Vanspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Sivasspor ve Bursaspor ile sahaya çıktı.

AYBABA'NIN İLK MAÇI

Hes Kablo Kayserispor, yeni teknik direktörüyle birlikte ilk maçında puan veya puanlar almak istiyor. Ligde oynadığı 7 maçta 5 kez yenilen ve sadece 2 galibiyet alabilen Kayseri, Bayram Bektaş ile yollarını ayırmış ve yerine Samet Aybaba'yı getirmişti.

KAYSERİ'DE 3 EKSİK

Hes Kablo Kayserispor'da da Galatasaray maçı öncesi 3 eksik var. Yeni teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamayacak.