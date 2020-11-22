Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor ile çıktığı ilk maçını 1-0 kazandı. Trabzonspor'un golünü Caleb Ekuban kaydetti. Şüphesiz maçta en çok konuşulan olay mücadelenin 39. dakikasında Marlon'un kendi kalesine attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesiydi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor Erzurumspor maçındaki iptal edilen golü değerlendirdi.

Toroğlu "Erzurumlu oyuncu Trabzonsporlu oyuncunun kaval kemiğine vuruyor. O kaval kemiği de gitti topa vurdu ve gol oldu. Oyuncunun ayağına vurmayacaksın, topa vuracaksan da çabuk olacaksın" şeklinde konuştu.