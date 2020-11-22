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    • 22.11.2020 22:11
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    Erzurumspor maçındaki iptal kararı doğru mu? 'ndan flaş yorum

     'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk etti. , Trabzonspor ile çıktığı ilk maçını 1-0 kazandı. Trabzonspor'un golünü kaydetti. Şüphesiz maçta en çok konuşulan olay mücadelenin 39. dakikasında Marlon'un kendi kalesine attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesiydi.

    'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk etti. , Trabzonspor ile çıktığı ilk maçını 1-0 kazandı. Trabzonspor'un golünü kaydetti. Şüphesiz maçta en çok konuşulan olay mücadelenin 39. dakikasında Marlon'un kendi kalesine attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesiydi.

    A Spor yorumcusu , Trabzonspor Erzurumspor maçındaki iptal edilen golü değerlendirdi.

    Toroğlu "Erzurumlu oyuncu Trabzonsporlu oyuncunun kaval kemiğine vuruyor. O kaval kemiği de gitti topa vurdu ve gol oldu. Oyuncunun ayağına vurmayacaksın, topa vuracaksan da çabuk olacaksın" şeklinde konuştu.

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    Haberler Spor Trabzonspor Erzurumspor maçındaki iptal kararı doğru mu? Erman Toroğlu'ndan flaş yorum