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    • 22.11.2020 18:24
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

    Trabzonspor Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor.

    Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kamil Çetin yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Alper Çetin olacak. Mücadeyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Karşılşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Trabzonspor:     Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe

    BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes
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