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    • 20.11.2020 13:03
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    Lille forması giyen 'ten büyük gurur! Ligue 1'in şu ana kadarki en iyi 11'inde Zeki Çelik de yer aldı

    Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu 'ten büyük gurur. Fransa'nın köklü ekiplerinde Lille'de forma giyen 23 yaşındaki genç yıldız Zeki Çelik Fransız basını tarafından sezona en iyi başlangıç yapan 11 oyuncu arasında gösterildi.

    Lille forması giyen Zeki Çelik'ten büyük gurur! Fransızlar onu seçti

    Ligue ekiplerinden Lille'de forma giyen Türk futbolcuların performansı günden güne artıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı'nın iki kez yaptığı hat-trick'le beraber 'ın ligdeki golleri ve 'in istikrarı da dikkat çekiyor.

    Ülkenin önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de her hafta futbolcu performanslarına göre bir puan belirleyip 'haftanın en iyi 11'ini' oluşturuyor.

    Fotomaç'ın derlemesine göre; gazete, ligdeki ilk 10 haftada en çok puan toplayan oyunculardan kurulu bir 11 belirledi. Lille forması giyen 5 oyuncunun yer aldığı bu 11'de, milli defans oyuncusu Zeki Çelik de kendisine yer buldu.

    En iyi 11'e Lille'den giren diğer oyuncular ise Botman, Sanches, Fonte ve Bamba oldu.

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    Haberler Spor Lille forması giyen Zeki Çelik'ten büyük gurur! Ligue 1'in şu ana kadarki en iyi 11'inde Zeki Çelik de yer aldı