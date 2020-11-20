Türkiye Basketbol Federasyonu, yaptığı son dakika açıklamasıyla A Milli Basketbol Takımı'nda bir dönemin sona erdiğini duyurdu.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

UFUK SARICA KİMDİR?

13 Haziran 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Kısa forvet ve skorer gard pozisyonunda görev yapan eski basketbolcu.Ufuk Sarıca kariyerine 16 yaşında Efes Pilsen'in altyapısında başladı. 1992 yılında A Takıma yükseldi ve 1996 yılında Türkiye erkek basketbol tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı kazandı. Efes Pilsen Koraç Kupası'nı, finalde İtalyan ekibi Olimpia Milano'yı yenerek kazandı.



Daha sonra 1997-1999 yılları arasında 3 kez üst üste Euroleague çeyrek finali oynadı. Ayrıca Efes Pilsen ile 5 kez Türkiye Ligi'ni kazandı. 1999 yılında gençleştirmeye giden Efes Pilsen, Koraç Kupası'nı kazanan Tamer Oyguç, Evliya Çelebioğlu ve Volkan Aydın gibi oyuncularla birlikte Ufuk Sarıca'nın sözleşmelerini uzatmadı. Bu sebeple, Ufuk Sarıca 1999 yılında Ülkerspor ile anlaştı. Ülkerspor ile 2. sezonunda Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.



Şampiyonluk yaşamasına rağmen Ufuk Sarıca Kars¸ıyakaHarun Erdenay'ın arkasında kalmasıyla süresi azaldı ve sezon sonunda takımdan ayrıldı. İlginç bir kararla İsrail ekiplerinden Bnei HaSharon takımıyla anlaştı. İstediği ortamı bulamayan Ufuk Sarıca, kısa bir süreliğine Montepaschi Siena'ya geçti.



Daha sonra Türkiye'ye dönerek Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu. Yarım sezon Karşıyaka'da oynadıktan sonra 2002-2003 yılı için Darüşşafaka takımıyla anlaştı. Darüşşafaka'dan sonra Beşiktaş'a transfer oldu ve 1 sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılarak emekliliğini açıkladı.Uzun bir süre basketbol oynadıktan sonra basketbol koçluğuna başlamıştır.



Ufuk Sarıca antrenörlük kariyerine 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran Murat Didin'in yardımcılığını yaparak başladı. 2007 yılının Mart ayında Murat Didin'in takımdan ayrılmasıyla sezon sonuna kadar baş antrenör olarak görev yaptı. 2007-2008 sezonunda Beşiktaş'ın başına Ergin Ataman'ın geçmesiyle tekrar yardımcı antrenörlük görevine getirildi. 2007-2008 sezonu sonunda Ergin Ataman Anadolu Efes'e geçti ve Ufuk Sarıca'yı yanına aldı.



2008-2011 sezonları arasında Ergin Ataman'ın yardımcılığını yaptı ve Ergin Ataman'ın ayrılmasıyla baş antrenörlüğe yükseldi. Yardımcı antrenör olduğu dönemde 1 kez Türkiye Ligi'ni kazandı. 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes'i çalıştıran Sarıca, Türkiye Ligi'nde finale yükseldi ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Beşiktaş ile karşılaştı. Seriyi 4-2 kaybederek şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı ve Anadolu Efes'teki görevinden ayrıldı.



17 Temmuz 2012 tarihinde Pınar Karşıyaka ile iki yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda herhangi bir şampiyonluk yaşayamasa da Eurochallenge'da final oynadı. İkinci sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı elde etti ve Karşıyaka taraftarının sevgilisi oldu. 2014-2015 sezonuna Türkiye Süper Kupası'nı kazanarak başladı.



Euroleague'de Final Four oynayan Fenerbahçe'yi yarı finalde, Euroleague'de çeyrek final oynayan Anadolu Efes'i finalde yenerek 1987 yılından sonra Pınar Karşıyaka'ya Türkiye Ligi Şampiyonluğu'nu getirdi. Ayrıca, 2014 yılından beri Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran Ergin Ataman'ın yardımcılığını yapmaktadır.



Oyuncu olarak 6 kez Türkiye Ligi'ni, 1 kez ise Koraç Kupası'nı kazanmıştır. Koç olarak ise 1 kez Türkiye Ligi, 1 kez Türkiye Kupası ve 1 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır. 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşmıştır. Ocak 2017 yılında Türkiye Millî Basketbol Takımının başına gelmiştir



Sporculuk Kariyeri



1989-99 Efes Pilsen

1999-01 Ülkerspor

2001-02 Pınar Karşıyaka

2002-03 Darü2003-04 Beşiktaş



Baş Antrenörlük Kariyeri



2011-2012 Anadolu Efes

2012-2016 Pınar Karşıyaka

2016- Günümüz Beşiktaş Sompo Japan



Başarıları

Oyuncu olarak



Efes Pilsen



Türkiye Basketbol Ligi (5) : 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97

Türkiye Kupası (4) : 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1997-98

Cumhurbaşkanlığı Kupası (3) : 1993, 1996, 1998

Koraç Kupası (1) : 1995-96





Ülkerspor



Türkiye Basketbol Ligi (1) : 2000-01



Koç olarak



Pınar Karşıyaka

Süper Lig (1): 2015

Türkiye Kupası (1): 2014

Cumhurbaşkanlığı Kupası (1): 2014

EuroChallenge Finalist : 2012-13