AC Milan'in İsveçli süper yıldızı Zlatan Ibrahimovic tüm takım arkadaşlarına PlayStation 5 hediye etti... İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşları için kesenin ağzını açtı. İsveçli tecrübeli yıldız, bütün takım arkadaşlarına Play Station 5 hediye etti.
Takımdan Rafael Leao, Samu Castillejo ve Matteo Musacchio gibi isimler de Ibrahimovic'in kendilerine yaptığı jesti sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak yıldız isme teşekkür ettiler.
Ibrahimovic hayranlarıyla sosyal medyada Noel Baba imasında bulunarak 'Zanta Claus' yorumunda bulundular.
39 yaşında olmasına rağmen halen Avrupa'nın en formda golcüleri arasında yer alan Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 9 maçta 9 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
Bu arada Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 (PS5),Türkiye'de satışa çıktı. Ultra yüksek hızlı SSD, dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler ve 3D Ses desteğiyle gelen ve Türkiye satış fiyatı 8 bin 299 TL olan PlayStation 5, teknoloji marketler ve web mağazaları aracılığıyla satışa sunuldu.