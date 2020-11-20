Bu arada Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 (PS5),Türkiye'de satışa çıktı. Ultra yüksek hızlı SSD, dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikler ve 3D Ses desteğiyle gelen ve Türkiye satış fiyatı 8 bin 299 TL olan PlayStation 5, teknoloji marketler ve web mağazaları aracılığıyla satışa sunuldu.