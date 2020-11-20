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    • 20.11.2020 21:46
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    'ın transfer gündemindeydi! 'den bomba itiraf...

    Transfer döneminde ile anılan Cezayirli kanat oyuncusu 'den itiraf geldi. 'den teklif aldığını ancak Avrupa'ya gitmesine izin verilmediğini söyledi.

    fotomac.com.tr
    Galatasaray'ın transfer gündemindeki yıldıdan itiraf!

    Transfer döneminde Galatasaray ile anılan Cezayirli kanat oyuncusu Youcef Belaili'den itiraf geldi.

    Youcef Belaili, Al Kass TV'ye konuştu. Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'dan birçok ekibin teklifte bulunduğunu itiraf eden Belaili, "Al Ahli ile sorunlar yaşadım ve ayrılmam gerekti. İspanya, Fransa ve Türkiye'den teklifler aldım. Avrupa'da bir takıma gitmeme izin vermediler. FIFA'dan çok geç gelen transfer iznini bekliyordum" ifadelerini kullandı.

    MISIR'DA OYNAMAK İSTEMEDİM
    Öte yandan Cezayirli futbolcu, Al Ahly'den çok yüksek bir teklif aldığını ancak Mısır Premier Ligi'nde oynamak istemediğini belirterek bu teklifi reddetiğini vurguladı.

    Ekim ayında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli SC ile sözleşmesini fesheden Youcef Belali, geçtiğimiz haftalarda Katar ekibi Qatar SC ile sözleşme imzalamıştı.

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