Youcef Belaili, Al Kass TV'ye konuştu. Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'dan birçok ekibin teklifte bulunduğunu itiraf eden Belaili, "Al Ahli ile sorunlar yaşadım ve ayrılmam gerekti. İspanya, Fransa ve Türkiye'den teklifler aldım. Avrupa'da bir takıma gitmeme izin vermediler. FIFA'dan çok geç gelen transfer iznini bekliyordum" ifadelerini kullandı.