32 yaşındaki futbolcu, Kur'an-ı Kerim'in Fussilet Suresi'ndeki "İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel davranışla sav, o zaman bir de göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş" ayetini de paylaştı.