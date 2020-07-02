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    • Spor
    • 02.07.2020 Gazete
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    basını yazdı! 'da sesleri

    Suudi basını, ismi uzun süredir ile anılan Cezayirli yıldızın Sarı-Kırmızılılar ile büyük oranda anlaştığını yazdı. Bu sezon başında Tunus'un Esperance takımından 'ye olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor.

    Cimbom’da Belaili sesleri
    Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden 'de forma giyen 'nin ismi uzun süredir ile anılıyordu... Suudi basını önceki gece son dakika olarak verdiği haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Cezayirli yıldızla her konuda anlaştığını duyurdu. Bu sezon başında Tunus'un Esperance takımından Al Ahli'ye olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor.

    2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR
    Suudi basını, bu sezon 18 maçta 5 gol atıp 3 asist yapan Belaili'nin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek, "2 yıl sözleşme sorun yaratıyor. Ama Kulüpler bonservis pazarlığını sürdürüyor" dedi.

    ASLAN PAYLAŞTI ORTALIK YIKILDI!
    Youcef Belaili, Suudi basınındaki transfer iddialarının ardından Twitter'den 'Aslan' emojisi paylaştı. Bu hareket, "Transfer bitti" şeklinde yorumlandı.
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