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    • 20.11.2020 12:32
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    Son dakika haberleri | 'ye yeni Tangocu! İmza an meselesi

    Transfer döneminin en hızlı ekibi olarak dikkat çeken , ocak ayı için de çalışmalarına devam ediyor. 'da forma giyen Arjantinli yıldız 'ya kanca atan sarı-lacivertli ekibin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

    fotomac.com.tr
    Fenerbahçe'ye yeni Tangocu! İmza an meselesi

    Fenerbahçe ara transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, uzun süredir peşinde olduğu ancak kadrosuna dahil edemediği Rojo'yu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

    İddiaya göre Rojo, Manchester United ile bağlarını koparma noktasına geldi ve kariyerine devam etmek istediği yeri seçti.

    F.BAHÇE'YE KESİN GÖZÜYLE BAKIYORLAR
    Aktarılan bilgile göre Marcos Rojo, Fenerbahçe forması giymek istiyor ve bunu temsilcilerine de iletti.

    5 MİLYONA ONAY VERİLECEK
    Öte yandan Manchester United'ın 5 milyon euroluk transfer teklifine onay vereceği belirtildi. Fenerbahçeli yetkililerin bu hususta pazarlık yapması bekleniyor.

    BU SEZON OYNAMADI
    Marcos Rojo, uzun süredir Manchester United'da tercih edilmiyordu. Geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Arjantinli savunmcı bu sezon geri dönmesinin ardından forma giyme şansı bulamadı.
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