RAKİP BİZDEN DAHA ÇOK İSTEDİ

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düşen A Milli Takımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşma sonrasında konuştu. İstedikleri oyunu oynayamadıklarını belirten Güneş, ""Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık." dedi.

DENEDİ AMA OLMADI

A Milli Takımımız'da Macaristan karşısında en etkili isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu'ydu. Hakan dün 4 şut atarken, topu ağlarla buluşturmayı başaramadı.