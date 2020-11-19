Büyük hüsran. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. ve son maçında Macaristan deplasmanında liderlik için çıkan A Milli Takımımız, rakibine 2-0 yenildi. Milliler, Sırbistan'ın Rusya'yı 5-0 yenmesiyle grupta son sıraya geriledi ve bu sonuçla UEFA Uluslar C Ligi'ne düştü.
HAKAN KALECİYİ GEÇEMEDİ
6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşu kaleci Dibusz iki hamlede kontrol etti. Macaristan adına Kalmar'ın 9. dakikada attığı şut üstten auta gitti.
SİGER MACARLAR'I ÖNE GEÇİRDİ
38'de Kenan'ın zayıf şutunda Dibusz topu kontrol etti. 54'te Cenk'in şutu defansa takıldı. 57'de Varga'nın şutunu Mert çeldi. Dönen topu tamamlayan Siger, Macaristan'ı 1-0 öne geçirdi.
VARGA SKORU TAYİN ETTİ
Hakan'ın 72'de attığı etkili şutta kaleci yine gole izin vermedi. Son bölümde eşitlik golü için bastıran Milliler, 90+5'te Varga'nın golüne engel olamadı ve maç 2-0 sona erdi.
CENGiZ VE ZEKi'Yi ÇOK ARADIK!
Sakatlığı sebebiyle Macaristan'a karşı oynayamayan Zeki Çelik ile cezalı Cengiz Ünder'in yokluğu dün fazlası ile hissedildi. İki oyuncunun yokluğunda Milli Takımımız, sağ kanadı savunmada ve hücumda iyi kullanamadı.
MiLLiLER 2020'DE DiBE VURDU!
Macaristan'a liderlik hedefi ile giden ancak aldığı yenilgi ile Uluslar C Ligi'ne düşen A Milli Takımımız, 2020 yılında sadece 1 galibiyet aldı. Milli Takımımız, 2020'de sahadan 5 kez beraberlikle ayrılırken, 2 kez de mağlup oldu.
MERİH: TOPARLANACAĞIZ
Milli Takım'ın genç oyuncusu Merih Demiral, Macaristan yenilgisi sonrası öz eleştiri yaptı. Merih, "İstemediğimiz bir sonuç aldık. Son dönemde beklenen performansları sahaya yansıtamıyoruz. Hatalardan ders alıp toparlanacağız" diye konuştu.
BURAK'A HASTALIK ENGELİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın hastalandığını ve bu yüzden dün kadroda olmadığını açıkladı. Dün kadroda yedek forvetimiz yoktu.
RAKİP BİZDEN DAHA ÇOK İSTEDİ
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düşen A Milli Takımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş karşılaşma sonrasında konuştu. İstedikleri oyunu oynayamadıklarını belirten Güneş, ""Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık." dedi.
DENEDİ AMA OLMADI
A Milli Takımımız'da Macaristan karşısında en etkili isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu'ydu. Hakan dün 4 şut atarken, topu ağlarla buluşturmayı başaramadı.