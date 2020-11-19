Bu sezon tek bir dakika bile oynamayan ama antrenmanlardaki çalışkanlığı ile göze giren Jesse Sekidika'nın Kayseri maçını kendisi için büyük fırsat olarak gördüğü belirtildi. Galatasaray'ın yatırım amaçlı transferi olan Sekidika geride bıraktığımız sezon devre arasında Eskişehirspor'dan kadroya dahil edilmişti. 3.5 sene daha sözleşmesi bulunan sarı-kırmızılı futbolcu yıllık 250 bin euroya oynuyor.