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    • 19.11.2020 00:59
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    'tan yeni dünya rekoru

    Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren , kendisini beri destekleyen Gençlik ve ’nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı.Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, kendisini ilk günden beri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı.

    AA
    Fatma Uruk yine yaptı!

    Serbest dalışçı , 'da dünya rekorları için dalışlarına devam ediyor. Uruk, çift palet sabit ağırlıkla dalış yapıp 67 metreyle bir dünya rekoruna daha imza attı.

    Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, kendisini beri destekleyen Gençlik ve 'nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı.

    Başarılı sporcu, 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova'nın rekorunu 67 metreyle egale etti ve bir yeni rekor daha kırdı.

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