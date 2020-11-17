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    • 17.11.2020 16:46
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    Koronavirüs testi pozitif çıkan Hollanda'da kalacak | Galatasaray haberleri

    UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle ülkesine giden futbolculardan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Yaşanan sakatlık ve virüs vakalarından en çok etkilenen ekiplerden olan 'da de koronavirüse yakalanmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmedi ve Hollanda'da kaldı.

    Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Ryan Babel...

    Korona virüs testi pozitif çıkan 'ın Hollandalı futbolcusu , ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi ve Hollanda'da kaldı.

    Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, korona virüs testi sonucu pozitif çıkan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel'in Polonya maçı kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı duyuruldu. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçı için Polonya'ya gidecek kafilede 22 futbolcunun yer alacağı belirtildi.

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    Haberler Spor Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaraylı Ryan Babel Hollanda'da kalacak | Galatasaray haberleri