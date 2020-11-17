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    • 17.11.2020 12:18
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    lı futbolcu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı | SON DAKİKA

    Son dakika haberi... forması giyen tecrübeli futbolcu Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını Instagram hesabından duyurdu. Galatasaray Kulübü de kısa süre önce pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu.

    Arda Turan açıkladı: Korona testim pozitif

    , koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübü de kısa süre önce pozitif vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu. Galatasaray kaptanı koronavirüs testinin pozitif olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Yıldız futbolcu sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izalasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere.

    Sarı-Kırmızılı takımda milli takımlara giden oyunculardan Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'in de Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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    Haberler Spor Galatasaraylı futbolcu Arda Turan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı | SON DAKİKA