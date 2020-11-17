Galatasaray, 3 oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelirimiz Medical Park ve Liv Hostipal'in katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur.