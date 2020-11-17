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    • 17.11.2020 10:24
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    'dan son dakika koronavirüs açıklaması: 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçları pozitif | SON DAKİKA

    Son dakika haberi... 3 oyuncusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-Kırmızılı takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

    Galatasaray'da 3 koronavirüs vakası daha

    Galatasaray, 3 oyuncusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Milli Takım arası sonrası Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelirimiz Medical Park ve Liv Hostipal'in katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

    Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur.

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    Haberler Spor Galatasaray'dan son dakika koronavirüs açıklaması: 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçları pozitif | SON DAKİKA