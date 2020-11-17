İspanya Almanya maçı hangi kanalda? İspanya Almanya maçı ne zaman saat kaçta?

İspanya Almanya maçı ne zaman saat kaçta? İspanya Almanya maçı hangi kanalda? Günün sonucu merakla beklenen mücadelesi İspanya ile Almanya arasında oynanacak. Şampiyonaların iki favori takımının karşı karşıya geleceği mücadelenin sonucu merakla bekleniyor. Bu maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler de İspanya Almanya maçı hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor. İşte dev maçın yayıncı ve saat bilgileri…
İSPANYA ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 22:45'te başlayacak mücadele S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İsveçli hakem Anreas Ekberg düdük çalacak.
1 PUAN LİDERLİK İÇİN YETİYOR
Almanya cumartesi akşamı Ukrayna'yı 3-1 yendi. İspanya'nın İsviçre ile 1-1 berabere kalmasının ardından Panzerler, 9 puanla grupta liderliğe yükseldi. İspanya'nın bir puan önünde yer alan Almanya, bu akşam oynayacağı maçta alacağı bir puan grubu lider bitirmesine yetecek. Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw de yaptığı değerlendirmede, İspanya karşısında azami dikkatle oynayacaklarını belirterek, öncelikli hedeflerinin beraberlik olacağının mesajını verdi.
Alman milli takımında Toni Kroos'un cezası bittiği için İspanya maçında tecrübeli futbolcu sahadaki yerini alacak. Eğer Löw yine üçlü defansla oynarsa Kroos'un dönmesiyle İlkay veya Goretzka'dan birinden vazgeçecek. Üçlü defansı tercih etmesi durumunda sızan bilgilere göre Löw İspanya maçında İlkay'ı oynatacak. Defansta cezalı duruma düşen Rüdiger'in yerine ise Robin Koch forma giyecek. Löw, formunun zirvesinde olan Goretzka'ya yer açabilmek için dörtlü defansa da dönebilecek.