Fenerbahçe ve Başakşehir sezon sonunda büyük takasa hazırlanıyor. Hep taraftarı olan büyük bir takımda oynamak istediğini belirten Edin Visca sezon sonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Başakşehir'de kiralık oynayan Deniz Türüç de bonservisiyle İstanbul ekibine geçecek.