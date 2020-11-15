S Sport Digiturk kaçıncı kanalda? Digiturk S Sport neden yok? Sevilen spor kanalı S Sport'un Digiturk'te kaçıncı kanalda olduğu merak ediliyor. S Sport'un yaptığı yayın açıklaması haberimizde. Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın yakından takip edeceği ve 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbulPark'ın ev sahipliğini yapacağı Formula 1 için geri sayım başladı. Bugün saat 13.10'da start alacak yarış öncesi F1 tutkunları son gelişmeleri merak ediyor. Peki ama Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta başlayacak? Formula 1 İstanbul hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Formula 1 İstanbul s sports canlı izleme linki
FORMULA 1 YARIŞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Formula 1 tutkusu İstanbulPark'ta yaşanacak. F1 pilotlarının soluksuz mücadelesinin yaşanacağı Formula 1 İstanbul GrandPrix'i ekran başından canlı olarak izlenebilecek.
S Sport'tan yapılan açıklama;
Türkiye'de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.
Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18:00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!
Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
F1 Türkiye heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak.
FORMULA 1 TÜRKİYE GP'DE SON ANTRENMAN SEANSI TAMAMLANDI
9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.
YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI
Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.
ANKETLERDE İSTANBUL PARK FIRTINASI ESTİ
Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.
FORMULA 1 SIRALAMA NASIL?
1- Stroll
2-Verstappen
3-Perez
4-Albon
5-Ricciardo
6-Hamilton
7-Ocon
8-Raikkonen
9-Bottas
10-Giovinazzi
KANADALI POLE POZİSYONUNU ALDI
Sıralama turlarında üçüncü sektör büyük çekişmeye sahne oldu. BWT Racing Point F1 takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll 1:47.765'lik dereceyle pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. 1:48.055 ile Max Verspatten yarışa ikinci sırada başlayacak isim olurken, BWT Racing Point F1 takımının diğer pilotu Sergio Perez ise 1:49.321'lik süre ile İstanbul'daki yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı.
PİLOTLAR PİSTTEN ŞİKAYETÇİ
Büyük yarış öncesi pilotlar bugün antrenman için piste çıktı. Antrenman turları bugün atıldı ama tepkiler de geldi. Formula 1 yarışçıları, antrenman için asfalta çıktı ama asfaltı beğenmedi.
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." ifadelerini kullandı. Bir diğer dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Daniil Kvyat asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Buzun üstünde daha kolay yol tutuşu yakalardım." diyerek tepkisini şikayetini dile getirdi.
Intercity İstanbul Park nerede?
İntercity İstanbul Park, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alıyor. Formula 1 yarışlarına ülkemizde 2005-2011 yılları arasında toplamda 7 yarışa ev sahipliği yapan İstanbul Park, dünya standartlarındaki yarış pisti olup toplamda 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor.
Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor.
Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Toplam seyirci kapasitesi yaklaşık 150 bin kişi olan İstanbul Park Pisti'nde aynı zamanda12 bin araçlık da otopark bulunuyor.
Formula 1'de Türkiye yarışlarını kimler kazandı?
2005-2011 tarihleri arasında yapılan Formula 1 yarışlarında Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.
İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta damalı bayrağı rakiplerinin önünde görmeyi başardı.
Ferrari sürücüsü Felipe Massa, art arda 3 sene İstanbul Park'taki yarışta zafere ulaştı. Kariyerinin ilk zaferini Türkiye Grand Prix'sinde yaşayan Brezilyalı Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki yarışın kazananı oldu.
Türkiye'de 7 kez düzenlenen Formula 1'de en fazla zaferi Felipe Massa yaşadı. (3) |
İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi. Brawn takımında Jenson Button 2009'da, McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton ise 2010'da yarışı birinci sırada bitirdi.
Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, Alman Sebastian Vettel kazandı. O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.
İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot podyum sevinci yaşadı. Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.