FORMULA 1 SIRALAMA NASIL?

1- Stroll

2-Verstappen

3-Perez

4-Albon

5-Ricciardo

6-Hamilton

7-Ocon

8-Raikkonen

9-Bottas

10-Giovinazzi

KANADALI POLE POZİSYONUNU ALDI

Sıralama turlarında üçüncü sektör büyük çekişmeye sahne oldu. BWT Racing Point F1 takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll 1:47.765'lik dereceyle pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. 1:48.055 ile Max Verspatten yarışa ikinci sırada başlayacak isim olurken, BWT Racing Point F1 takımının diğer pilotu Sergio Perez ise 1:49.321'lik süre ile İstanbul'daki yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı.

PİLOTLAR PİSTTEN ŞİKAYETÇİ

Büyük yarış öncesi pilotlar bugün antrenman için piste çıktı. Antrenman turları bugün atıldı ama tepkiler de geldi. Formula 1 yarışçıları, antrenman için asfalta çıktı ama asfaltı beğenmedi.

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." ifadelerini kullandı. Bir diğer dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Daniil Kvyat asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Buzun üstünde daha kolay yol tutuşu yakalardım." diyerek tepkisini şikayetini dile getirdi.

Intercity İstanbul Park nerede?



İntercity İstanbul Park, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alıyor. Formula 1 yarışlarına ülkemizde 2005-2011 yılları arasında toplamda 7 yarışa ev sahipliği yapan İstanbul Park, dünya standartlarındaki yarış pisti olup toplamda 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor.



Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor.



Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Toplam seyirci kapasitesi yaklaşık 150 bin kişi olan İstanbul Park Pisti'nde aynı zamanda12 bin araçlık da otopark bulunuyor.



Formula 1'de Türkiye yarışlarını kimler kazandı?



2005-2011 tarihleri arasında yapılan Formula 1 yarışlarında Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.



İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta damalı bayrağı rakiplerinin önünde görmeyi başardı.



Ferrari sürücüsü Felipe Massa, art arda 3 sene İstanbul Park'taki yarışta zafere ulaştı. Kariyerinin ilk zaferini Türkiye Grand Prix'sinde yaşayan Brezilyalı Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki yarışın kazananı oldu.



Türkiye'de 7 kez düzenlenen Formula 1'de en fazla zaferi Felipe Massa yaşadı. (3) |

İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi. Brawn takımında Jenson Button 2009'da, McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton ise 2010'da yarışı birinci sırada bitirdi.



Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, Alman Sebastian Vettel kazandı. O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.



İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot podyum sevinci yaşadı. Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.