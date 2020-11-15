Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.11.2020 12:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2020 12:13
    ABONE OL

    ! Süper Lig ekibinde şoku! Testler pozitif çıktı

    haberine göre Süper Lig ekiplerinden 'dan yapılan açıklamada iki futbolcu ve iki personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

    Süper Lig ekibinde koronavirüs şoku! Pozitif çıktı

    Süper Lig ekiplerinden 'dan yapılan açıklamada iki futbolcu ve iki personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

    İşte kulüpten yapılan o açıklama
    Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

    Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.

    Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor SON DAKİKA! Süper Lig ekibinde koronavirüs şoku! Testler pozitif çıktı