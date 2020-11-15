Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada iki futbolcu ve iki personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İşte kulüpten yapılan o açıklama
Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.
Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.
Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.