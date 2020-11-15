Formula 1 İstanbul hangi kanalda yayınlanıyor? Tarihi yarış 15 Kasım Pazar günü saat 13:00'te başlayacak. Yarışın Türkiye yayıncısı ise S Sport kanalı olacak. S Sport + üyeliği ile internet üzerinden de izlenebilecek. Tüm dünya Formula 1 Grand Prix'ini büyük bir heyecan ve merakla bekliyor. Uzun yıllar sonra Türkiye'de düzenlenecek olan Formula 1 Grand Prix'i öncesi heyecan daha da artıyor. Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." ifadelerini kullandı. Bir diğer dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Daniil Kvyat asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Buzun üstünde daha kolay yol tutuşu yakalardım." diyerek tepkisini şikayetini dile getirdi. Peki formula 1 nereden izlenir? Formula 1 S sport kablo tv kaçıncı kanal...
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Bugün yapılacak Formula 1 organizasyonu S Sport kanalından canlı yayınlarla izleyenlere ulaştırılacak.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!
Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
FORMULA 1 SIRALAMA NASIL?
1- Stroll
2-Verstappen
3-Perez
4-Albon
5-Ricciardo
6-Hamilton
7-Ocon
8-Raikkonen
9-Bottas
10-Giovinazzi
YAĞMUR DAMGA VURDU
Sıralama turlarına birçok takımın geçiş lastikleri ile çıktığı görüldü. Yarışın başlamasıyla yağmur etkisini arttırdı. Pilotlar yağmurun etkisiyle zor anlar yaşarken, takımlardan bazıları full yağmur lastiğine geçmeyi tercih etti. Yağmurun şiddeti artınca ilk sektörün bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayraklar sallandı ve sektöre ara verildi.
Yağmurun etkisi geçince ilk sektöre kaldığı yerden devam edildi. Sektörün en hızlı turunu 1:57.485 ile Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen elde etti. Sektörün sonunda elenen isimler Kevin Magnussen (Haas F1 Team), Daniil Kvyat (Honda), George Russell (Williams Racing), Romain Grosjean (Haas F1 Team) ve Nicholas Latifi (Williams Racing) oldu. Latifi pist dışında zemine saplanınca kırmızı bayraklar bir kez daha sallandı ve Kanadalı pilot pite gidemeden sıralama turlarına veda etti.
İlk sektörde en yakın rakibine 2 saniyelik fark atan Hollandalı pilot Verstappen, ikinci sektörün de en hızlı ismi oldu. Red Bull pilotu bu bölümde 1:50.293'lük derece elde etti ve yine ilk sektörde olduğu gibi takım arkadaşı Alex Albon'a 2 saniyelik fark attı. İkinci sektörün sonunda elenen isimler ise Pierre Gasly (Honda), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren F1 Team), Sebastian Vettel (Ferrari) ve Lando Norris (McLaren F1 Team) oldu.
KANADALI POLE POZİSYONUNU ALDI
Sıralama turlarında üçüncü sektör büyük çekişmeye sahne oldu. BWT Racing Point F1 takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll 1:47.765'lik dereceyle pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. 1:48.055 ile Max Verspatten yarışa ikinci sırada başlayacak isim olurken, BWT Racing Point F1 takımının diğer pilotu Sergio Perez ise 1:49.321'lik süre ile İstanbul'daki yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı.
PİLOTLAR PİSTTEN ŞİKAYETÇİ
Büyük yarış öncesi pilotlar bugün antrenman için piste çıktı. Antrenman turları bugün atıldı ama tepkiler de geldi. Formula 1 yarışçıları, antrenman için asfalta çıktı ama asfaltı beğenmedi.
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." ifadelerini kullandı. Bir diğer dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Daniil Kvyat asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Buzun üstünde daha kolay yol tutuşu yakalardım." diyerek tepkisini şikayetini dile getirdi.
FORMULA 1 TÜRKİYE TAKVİMİ VE PROGRAMI
15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım'da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Antrenman 1 ve saat 15.00'te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.
14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00'de Antrenman 3 ve saat 15.00'te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10'da ise F1 Türkiye GP'si Serhan Acar'ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport'ta izlenebilecek.
Intercity İstanbul Park nerede?
İntercity İstanbul Park, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alıyor. Formula 1 yarışlarına ülkemizde 2005-2011 yılları arasında toplamda 7 yarışa ev sahipliği yapan İstanbul Park, dünya standartlarındaki yarış pisti olup toplamda 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor.
Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor.
Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Toplam seyirci kapasitesi yaklaşık 150 bin kişi olan İstanbul Park Pisti'nde aynı zamanda12 bin araçlık da otopark bulunuyor.
Formula 1'de Türkiye yarışlarını kimler kazandı?
2005-2011 tarihleri arasında yapılan Formula 1 yarışlarında Felipe Massa üç kez, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel ise birer kez zafere ulaştı.
İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta damalı bayrağı rakiplerinin önünde görmeyi başardı.
Ferrari sürücüsü Felipe Massa, art arda 3 sene İstanbul Park'taki yarışta zafere ulaştı. Kariyerinin ilk zaferini Türkiye Grand Prix'sinde yaşayan Brezilyalı Massa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki yarışın kazananı oldu.
Türkiye'de 7 kez düzenlenen Formula 1'de en fazla zaferi Felipe Massa yaşadı. (3) |
İstanbul'da 2009 ve 2010'daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi. Brawn takımında Jenson Button 2009'da, McLaren-Mercedes adına Lewis Hamilton ise 2010'da yarışı birinci sırada bitirdi.
Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, Alman Sebastian Vettel kazandı. O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.
İstanbul Park'taki 7 yarışta 9 pilot podyum sevinci yaşadı. Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.