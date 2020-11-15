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    • 15.11.2020 16:20
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    'ın koronavirüs test sonuçları çıktı

    A Milli Futbol Takımı, bu akşam oynanacak olan Rusya maçı öncesi rutin kontroller gereği koronavirüs testi yaptırdı. Yapılan testin sonuçlarının tamamının negatif çıktığı açıklandı.

    Milli Takım'ın koronavirüs test sonuçları çıktı

    A Milli Futbol Takımı'nda, bu akşam oynanacak Rusya maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin sonuçları negatif çıktığı duyuruldu.

    Türkiye-Hırvatistan maçında Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığının ortaya çıkmasının ardından A 'daki tüm oyunculara dünde test yapılmış ve yapıla testleri tamamının sonucu negatif çıkmıştı.

    TÜRKİYE - RUSYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
    Millilerimiz UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Rusya'yı ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranında canlı yayınlanacak.

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