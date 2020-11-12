Galatasaray'da seçim süreci oldukça hareketli geçiyor. Yönetimin seçim kararının ardından Burak Elmas ile Metin Öztürk adaylıklarını açıklamıştı. Ancak "Çatı aday" konusunda ısrarcı olan camianın bazı büyük ağabeyleri ve etkili isimleri, adaylık için isim arayışına başladı. G.Saray'da daha önce ikinci başkanlık yapmış Atilla Donat, Cengiz Özyalçın, Özkan Olcay çatı aday olarak düşünüldü. Son değerlendirmelerin ardından Cengiz Özyalçın isminde karar kılındı. Sarı- Kırmızılılar'da sürpriz bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

HENÜZ KARARIMI VERMEDİM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Görevden gitmememiz için direndiğimizi sanan bir kesim var. Bu kesime 'Buyrun, gelin' diyoruz. Er meydanını açıyoruz. Henüz adaylık için karar vermedim" dedi.