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    • Spor
    • 12.11.2020 Gazete
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    ’da dün adaylığını açıkladı

    'da seçim süreci oldukça hareketli geçiyor. Yönetimin seçim kararının ardından Burak Elmas ile adaylıklarını açıklamıştı. Ancak "" konusunda ısrarcı olan camianın bazı büyük ağabeyleri ve etkili isimleri, adaylık için isim arayışına başladı. Galatasaray'da daha önce ikinci başkanlık yapmış Atilla Donat, , çatı aday olarak düşünüldü. Son değerlendirmelerin ardından Cengiz Özyalçın isminde karar kılındı. Sarı- Kırmızılılar'da sürpriz bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

    Saray'da 3. aday Cengiz Özyalçın

    'da seçim süreci oldukça hareketli geçiyor. Yönetimin seçim kararının ardından Burak Elmas ile Metin Öztürk adaylıklarını açıklamıştı. Ancak "" konusunda ısrarcı olan camianın bazı büyük ağabeyleri ve etkili isimleri, adaylık için isim arayışına başladı. G.Saray'da daha önce ikinci başkanlık yapmış Atilla Donat, , çatı aday olarak düşünüldü. Son değerlendirmelerin ardından Cengiz Özyalçın isminde karar kılındı. Sarı- Kırmızılılar'da sürpriz bir adayın çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

    HENÜZ KARARIMI VERMEDİM
    Galatasaray Başkanı , "Görevden gitmememiz için direndiğimizi sanan bir kesim var. Bu kesime 'Buyrun, gelin' diyoruz. Er meydanını açıyoruz. Henüz adaylık için karar vermedim" dedi.

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    Haberler Spor Galatasaray’da Cengiz Özyalçın dün adaylığını açıkladı